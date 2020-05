Quand Riyad Mahrez confie avoir failli signer à l'Olympique de Marseille : "Mon club de cœur"

S'il fait aujourd'hui les beaux jours de Manchester City, l'international algérien aurait pu connaître une trajectoire bien différente au début de sa carrière.

En 2009 alors qu'il était âgé de 18 ans, Riyad Mahrez a confirmé avoir été très proche de signer en faveur de l’Olympique de Marseille après un essai concluant.

"J’étais trop content. Mon club de cœur, c’est Marseille. J’aimais bien le PSG car c’est ma ville aussi. Mais je voulais trop aller à Marseille", a confié le champion d’Afrique dans un live sur Instagram avec le journaliste Smaïl Bouabdellah. "Donc j’y vais. Je m’entraîne avec la CFA. Le coach, c’était Franck Passi. Je m’entraîne bien. Anigo est descendu voir à l’entraînement. Il m’a pris dans son bureau et m’a dit : "J’ai envie de te faire signer." Dans ma tête, j’étais dans un film. J’avais 18 ans. Huit mois avant, j’étais à Sarcelles..."

"Il m’a passé des maillots de Marseille. Je suis rentré chez moi, j’ai cru que j’allais signer à Marseille. Mais 3-4 jours après, il appelle mon agent et il lui dit : "On a un joueur qui est pareil ici, on veut que ce soit lui qui passe, on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Le joueur, c’était Billel Omrani", a conclu Mahrez.

Omrani n'aura disputé que 10 matchs avec l’OM entre 2011 et 2016...