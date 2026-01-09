Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

Le Standard de Liège s'intéresse au jeune arrière gauche du Stade Brestois, Justin Bourgault. Le club liégeois le considère comme une alternative en cas d'échec dans le dossier Eric Bocat.

Le Standard de Liège veut recruter Eric Bocat. Les besoins de l'équipe au poste d'arrière gauche sont toujours présents et le Parisien, qui évolue à Stoke City, est vu comme un profil intéressant par les dirigeants liégeois.

L'été dernier, le Matricule 16 avait déjà tenté le coup pour se faire prêter le Français. L'approche liégeoise avait cependant été trop tardive et le deal n'avait alors pas abouti. Le Standard revient alors à la charge cet hiver, mais on ignore pour le moment si cela se conclura bel et bien cette fois-ci.

Justin Bourgault au Standard ?

Le club liégeois a déjà mis sur sa liste une alternative en cas d'échec. Il s'agit de Justin Bourgault, joueur du Stade Brestois, selon Mohamed Toubache-Ter et Sacha Tavolieri.

Des discussions ont été entamées entre le Standard et le Stade Brestois concernant un éventuel prêt. Le joueur s'est même entretenu avec Marc Wilmots. Le natif de Saint-Brieuc n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Il n'a connu qu'une seule apparition en Ligue 1. C'était face à Lens le 29 août dernier, où il a joué 15 minutes.



Depuis, il cire le banc dans le championnat français. Un prêt pourrait être une solution pour lui afin d'obtenir du temps de jeu. Le Standard de Liège n'est cependant pas le seul club intéressé. Nancy, Le Mans et Amiens seraient également sur le coup pour un prêt sec.