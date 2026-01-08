La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

Le football belge a d'ores et déjà été affecté par les chutes de neige, avec le report de la reprise en D1 Amateurs. La situation ne devrait pas vraiment s'améliorer la semaine prochaine : la Coupe est-elle en danger ?

Depuis le week-end dernier, de nombreux terrains belges se sont teintés de blanc. Cela a déjà conduit ce jeudi à un report général de la reprise en ACFF et en VV, de la D1 à la D3, comme le week-end dernier pour la majeure partie des rencontres.

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique, prévus de mardi à jeudi prochains, sont donc menacés. Les équipes à domicile suivront de près les prévisions météorologiques. Charleroi reçoit le Club de Bruges, l'Antwerp accueille la RAAL, Dender affronte l'Union et Anderlecht reçoit La Gantoise.

Encore du gel et de la neige ce week-end ?

Selon les prévisions, il fera encore froid ce week-end, avec potentiellement de nouvelles chutes de neige. Ce n'est qu'à partir de lundi qu'une décrue est attendue. La question est de savoir si cela sera suffisant pour remettre les terrains en état optimal à temps pour les matchs de la Croky Cup.

À Charleroi, le terrain du Mambourg est actuellement recouvert d'une épaisse couche de neige, mais il n'y a pas de panique. Le club indique que tout est mis en œuvre pour rendre le terrain jouable d'ici mardi soir. La neige agit même comme une protection contre le gel et les travaux préparatoires ont déjà commencé.



À Anderlecht, c'est encore plus calme. Au Lotto Park, aucune mesure particulière n'est pour l'instant prise. La direction compte sur une hausse des températures à temps et sur la disparition de la neige d'ici jeudi, jour de la réception de Gand.