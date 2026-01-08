La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le football belge a d'ores et déjà été affecté par les chutes de neige, avec le report de la reprise en D1 Amateurs. La situation ne devrait pas vraiment s'améliorer la semaine prochaine : la Coupe est-elle en danger ?

Depuis le week-end dernier, de nombreux terrains belges se sont teintés de blanc. Cela a déjà conduit ce jeudi à un report général de la reprise en ACFF et en VV, de la D1 à la D3, comme le week-end dernier pour la majeure partie des rencontres.

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique, prévus de mardi à jeudi prochains, sont donc menacés. Les équipes à domicile suivront de près les prévisions météorologiques. Charleroi reçoit le Club de Bruges, l'Antwerp accueille la RAAL, Dender affronte l'Union et Anderlecht reçoit La Gantoise

Encore du gel et de la neige ce week-end ?

Selon les prévisions, il fera encore froid ce week-end, avec potentiellement de nouvelles chutes de neige. Ce n'est qu'à partir de lundi qu'une décrue est attendue. La question est de savoir si cela sera suffisant pour remettre les terrains en état optimal à temps pour les matchs de la Croky Cup.

À Charleroi, le terrain du Mambourg est actuellement recouvert d'une épaisse couche de neige, mais il n'y a pas de panique. Le club indique que tout est mis en œuvre pour rendre le terrain jouable d'ici mardi soir. La neige agit même comme une protection contre le gel et les travaux préparatoires ont déjà commencé.


À Anderlecht, c'est encore plus calme. Au Lotto Park, aucune mesure particulière n'est pour l'instant prise. La direction compte sur une hausse des températures à temps et sur la disparition de la neige d'ici jeudi, jour de la réception de Gand. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

21:00
De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

22:00
Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

19:30
Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

19:00
"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

22:30
Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

18:40
Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

18:20
La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

20:40
La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

21:40
Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

16:30
Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

21:20
Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

21:00
Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

20:20
1
Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

20:00
Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

14:30
Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

17:30
Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

18:00
Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

16:00
Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

12:20
"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

12:02
Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

17:00
Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

11:40
L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

07:20
Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

10:30
Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

15:30
Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

15:00
Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

14:00
"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

09:00
Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

13:30
Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

08:30
Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

13:00
Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

12:40
Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

08:00
Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

10:00
Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

09:30
De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved