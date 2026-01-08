Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

Le Togo a licencié son sélectionneur Daré Nimbombé ainsi que l'intégralité de son staff. Au sein de celui-ci, on retrouvait le Belge Geoffrey Valenne.

Un peu avant la fin de l'année 2025, le couperet était tombé pour Daré Nimbombé (45 ans) : la fédération togolaise de fooball (FTF) a décidé de se séparer de son sélectionneur ainsi que de l'intégralité de son staff, évoquant des résultats inférieurs aux attentes pour justifier sa décision.

Le Togo a notamment échoué à se qualifier pour la CAN qui se déroule en ce moment au Maroc, ainsi que pour la Coupe du Monde 2026. "Une évaluation objective des performances des Eperviers a mis en lumière des performances insuffisantes", pointe le communiqué de la FTF.

Nimbombé et Valenne licenciés

Daré Nimbombé n'est bien sûr pas un inconnu en Belgique : de 2002 à 2008, il portait les couleurs d'abord de la RAAL, puis du RAEC Mons. En fin de carrière, en 2012, le défenseur togolais revenait en Belgique, cette fois à Boussu-Dour, pour y prendre sa retraite en 2015.

Au sein de son staff, et donc désormais sans emploi, on retrouvait le Belge Geoffrey Valenne (48 ans) au poste d'entraîneur adjoint.



Valenne a travaillé au Standard de 2009 à 2013 dans le département des performances physiques, avant de revenir à Sclessin en 2018 pour prendre en mains les jeunes. Il sera ensuite assistant de Ronny Deila, puis Carl Hoefkens, et sera même brièvement entraîneur intérimaire en juin 2023 avant de reprendre place dans le staff.