"Christian Burgess mérite le Soulier d'Or"

Ce dimanche sera remis le Soulier d'Or, qui récompense le meilleur joueur du championnat de Belgique sur l'ensemble de l'année civile écoulée. Christos Tzolis est le grand favori, tandis qu'aucun Unioniste ne semble capable de réunir assez de votes...

Le Soulier d'Or devrait encore une fois revenir à un joueur du Club de Bruges, et donc fuir l'équipe championne de Belgique. L'Union a pourtant connu une année 2025 de haute volée, avec un titre conquis de manière impressionnante en Playoffs, et une belle année européenne (rappelons cependant que l'Europe ne doit en théorie pas entrer en compte pour les votants).

Le problème de l'USG ? La dispersion des votes entre divers joueurs méritant des points, une équipe où le collectif primait avant tout et un départ de certains cadres à l'intersaison (Vanhoutte, Sadiki, Ivanovic). Un joueur comme Christos Tzolis peut, lui, prendre des points aux deux tours.

Christian Burgess ne se donne aucune chance pour le Soulier d'Or

Quant aux Unionistes restés toute l'année, ils ont soit connu un passage à vide (Promise David) ou... évoluent en défense, comme Christian Burgess. "J'aimerais qu'un joueur de l'Union remporte ce trophée. C'est toujours plus facile pour un profil offensif de remporter ce genre de prix individuel", regrette Philippe Bormans, CEO de l'USG, via DAZN.

"Pour quelqu'un comme Christian Burgess ou Kevin Mac Allister, ce n'est pas facile de gagner. Mais ils le mériteraient certainement", estime Bormans, ce qui a donné le sourire à Burgess, présent à ses côtés. "Moi ? Merci Philippe ! C'est la première fois qu'il dit du bien de moi", plaisante l'Anglais.



"Je ne sais pas. J'ai vu passer pas mal de choses en ligne. Je pense que Tzolis va gagner, donc bonne chance à lui. C'est un bon joueur. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense, honnêtement", affirme Christian Burgess.