"Christian Burgess mérite le Soulier d'Or"

"Christian Burgess mérite le Soulier d'Or"
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 328

Ce dimanche sera remis le Soulier d'Or, qui récompense le meilleur joueur du championnat de Belgique sur l'ensemble de l'année civile écoulée. Christos Tzolis est le grand favori, tandis qu'aucun Unioniste ne semble capable de réunir assez de votes...

Le Soulier d'Or devrait encore une fois revenir à un joueur du Club de Bruges, et donc fuir l'équipe championne de Belgique. L'Union a pourtant connu une année 2025 de haute volée, avec un titre conquis de manière impressionnante en Playoffs, et une belle année européenne (rappelons cependant que l'Europe ne doit en théorie pas entrer en compte pour les votants).

Le problème de l'USG ? La dispersion des votes entre divers joueurs méritant des points, une équipe où le collectif primait avant tout et un départ de certains cadres à l'intersaison (Vanhoutte, Sadiki, Ivanovic). Un joueur comme Christos Tzolis peut, lui, prendre des points aux deux tours. 

Christian Burgess ne se donne aucune chance pour le Soulier d'Or

Quant aux Unionistes restés toute l'année, ils ont soit connu un passage à vide (Promise David) ou... évoluent en défense, comme Christian Burgess. "J'aimerais qu'un joueur de l'Union remporte ce trophée. C'est toujours plus facile pour un profil offensif de remporter ce genre de prix individuel", regrette Philippe Bormans, CEO de l'USG, via DAZN.

"Pour quelqu'un comme Christian Burgess ou Kevin Mac Allister, ce n'est pas facile de gagner. Mais ils le mériteraient certainement", estime Bormans, ce qui a donné le sourire à Burgess, présent à ses côtés. "Moi ? Merci Philippe ! C'est la première fois qu'il dit du bien de moi", plaisante l'Anglais. 


"Je ne sais pas. J'ai vu passer pas mal de choses en ligne. Je pense que Tzolis va gagner, donc bonne chance à lui. C'est un bon joueur. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense, honnêtement", affirme Christian Burgess. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Union SG
Christian Burgess

Plus de news

OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

10:30
Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

10:00
"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

09:30
Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

09:00
Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

08:30
Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

08:00
Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique

Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique

07:20
Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Guendouzi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Guendouzi

06:30
Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

06:30
La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

23:00
Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

19:00
"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

22:30
De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

21:00
La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

21:40
Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

21:20
La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

20:40
Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

21:00
Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

20:20
1
Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

19:30
Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

20:00
Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

18:40
Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

18:20
Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

18:00
Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

17:30
Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

16:30
Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

17:00
Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

16:00
Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

15:30
Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

14:30
Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

15:00
Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

14:00
Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

13:30
Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

12:20
Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved