Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

À peine de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers du Standard, Matthieu Epolo est déjà motivé comme il se doit. Le portier international congolais a même fait une petite frayeur à Daan Dierckx.

Le quatrième entraînement des Rouches au Portugal a été marqué par le retour de Matthieu Epolo. Plus motivé que jamais à revenir dans son club, il a réservé un vol lui-même pour rejoindre ses coéquipiers.

Le jeune portier a pu réaliser une séance individuelle avec Jean-François Gillet. En toute fin d’entraînement, Vincent Euvrard a mis en place un match à onze contre onze sur une petite surface. Matthieu Epolo y a participé, rapporte Sudinfo.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y est pas allé de main morte. Daan Dierckx est entré en collision avec son gardien lors d’une sortie aérienne de ce dernier. Heureusement, malgré la violence du choc, rien de grave ne semblait à déplorer pour le défenseur central, qui a pu terminer la séance sans le moindre souci.

Un match amical ce vendredi

Ce vendredi, les joueurs prendront part à une séance plus calme avant de disputer leur seul match amical du stage. Ce sera face aux Allemands du Hertha Berlin à 16h30.



Le retour à la compétition du Standard est programmé le 18 janvier prochain à Charleroi pour affronter les Zèbres. Déjà éliminés de la Coupe de Belgique, les Liégeois ne disputeront pas de match en semaine.