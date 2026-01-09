Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

Pas de diffusion télé pour la cérémonie du Soulier d'Or cette année. Celle-ci sera diffusée sur le site de l'organisateur, hln.be, ce dimanche dès 20h30.

Pour découvrir en direct le grand vainqueur du Soulier d'Or ce dimanche, il faudra vous brancher sur le site flamand hln.be. La chaîne VTM se contentera, quant à elle, d’un résumé.

C’est une petite révolution, puisque pour la première fois depuis 1991, l’événement ne sera pas retransmis sur une chaîne de télévision dite "classique". "Le streaming est dans l’air du temps, il symbolise pleinement le nouveau mode de consommation des médias", raconte Geert Lambaerts, directeur des sports de Het Laatste Nieuws.

Les explications de Geert Lambaerts

"Aujourd’hui, on suit un programme de sport et/ou de divertissement sur son ordinateur portable ou sur son GSM, parfois même en regardant la télé traditionnelle d’un autre œil", poursuit-il.

"En Flandre, certaines voix s’élèvent déjà pour exprimer une forme d’incompréhension, mais ce sont les mêmes voix que l’on entendait encore l’an dernier pour critiquer la retransmission en direct de la soirée."



Contrairement à d’habitude, la cérémonie aura lieu un dimanche soir. Elle avait habituellement lieu le mercredi, voire le lundi, mardi ou jeudi, comme cela avait déjà été le cas par le passé. Un choix de programmation particulier dû au calendrier chargé des équipes avec les quarts de finale de la Coupe de Belgique.