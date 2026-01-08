De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

Dante Vanzeir était revenu en Belgique la saison passée en espérant connaître autant de succès à Gand qu'à l'Union Saint-Gilloise. Un an plus tard, il s'en va par la petite porte et signe au Cercle de Bruges, un choix qu'il a expliqué.

Dante Vanzeir est le gros coup hivernal du Cercle de Bruges : un attaquant belge d'expérience, voilà une denrée rare dans notre championnat et les Groen & Zwart en ont bien besoin cette saison. Le choix du Diable Rouge a d'ailleurs été facile, assure-t-il.

"Nous nous sommes mis d'accord le 31 décembre. Le Cercle m'a présenté un projet clair et ça a tout de suite "matché" avec les gens auxquels j'ai parlé", raconte l'attaquant dans le Nieuwsblad. Vanzeir avait d'autres pistes, dont une très concrète, mais il n'a pas hésité.

Vanzeir, un renfort d'expérience

"Pour moi, c'était très vite clair que ce serait le Cercle. Nous avons la même ambition et j'ai vite senti que je voulais faire partie de ce groupe jeune et talentueux", affirme l'ex-Unioniste.

L'objectif est clair : se relancer, après des échecs à New York comme à Gand suite à son départ de l'Union. "Après deux graves blessures, j'ai appris à faire face à ce genre de revers, relativise-t-il. "J'ai 27 ans, j'ai de l'expérience en Belgique et à l'étranger".



Une expérience qu'il veut mettre à disposition du Cercle. "Je pense que je peux aider ce jeune noyau et contribuer à son développement", conclut Dante Vanzeir avec optimisme.