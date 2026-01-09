Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

Fenerbahçe frappe fort en ce début de mercato hivernal. Le club coaché par Domenico Tedesco s'est offert les services de Mattéo Guendouzi.

Matteo Guendouzi quitte la Lazio Rome, où il évoluait depuis 2023 : l'international français de 26 ans s'est engagé jusqu'en 2030 en faveur du Fenerbahçe. Un départ qui a pris le club italien de court, et déplu à son entraîneur Maurizio Sarri. Ce mercredi, Guendouzi a encore disputé l'intégralité du match face à la Fiorentina.

Une rencontre au terme de laquelle il a versé quelques larmes, faisant ses adieux aux tifosi de la Lazio. Guendouzi rapporte gros au club romain, qui va toucher environ 30 millions d'euros bonus compris, soit plus du double des 13 millions dépensés en 2024 pour lever l'option d'achat auprès de l'OM.

Guendouzi de retour pour le Mondial ?

C'est le plus gros transfert, sur le plan financier, de la carrière de Matteo Guendouzi qui a déjà évolué pour Lorient, Arsenal, le Hertha Berlin, l'OM et donc la Lazio.

Doté d'un fort caractère, le Français déborde également de talent, ce qui en avait fait un élément important à Arsenal (83 matchs), puis à Marseille (103 matchs, 10 buts, 19 assists).



Domenico Tedesco s'offre donc un véritable métronome et pitbull au milieu de terrain, ainsi qu'un international d'expérience (14 caps). À Fenerbahçe, Guendouzi essaiera de convaincre Didier Deschamps de le reprendre pour le Mondial, après avoir manqué l'intégralité des qualifications.