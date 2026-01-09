Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique

Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique
Anderlecht ne scrute pas seulement le marché cet hiver pour se renforcer en attaque ou en défense, mais aussi dans les cages. Avec le départ probable de Mads Kikkenborg, le club bruxellois souhaite absolument recruter un gardien supplémentaire pour servir de doublure à Colin Coosemans.

Kikkenborg est depuis un certain temps en discussions avec le club norvégien de Molde, mais Anderlecht ne laissera le Danois partir que lorsqu’un remplaçant sera déjà trouvé. Le directeur sportif Olivier Renard explore donc activement le marché des gardiens.

L’un des premiers noms à avoir émergé est celui de Martin Delavallée. Le gardien de 21 ans de Charleroi réalise une saison correcte et est considéré comme un portier à potentiel, mais le prix demandé, estimé à environ 2 millions d’euros, est pour l’instant jugé trop élevé par Anderlecht, selon Het Nieuwsblad.

Des gardiens d’OHL, du KV Malines et de La Louvière figurent également sur la liste d’Anderlecht

Dès lors, Anderlecht élargit ses recherches sur le marché national. Parmi les profils suivis figurent notamment Tobe Leysen (OH Louvain), Nacho Miras (KV Malines) et Marcos Peano (La Louvière), trois gardiens actifs en Jupiler Pro League et présentant chacun un profil différent, rapporte Het Laatste Nieuws.

Le nouveau gardien serait dans un premier temps recruté comme doublure de Colin Coosemans, 33 ans, qui sort d’une saison solide et est encore sous contrat jusqu’en 2027. Anderlecht ne cherche toutefois pas uniquement un simple remplaçant : la doublure devra également offrir des perspectives afin de pouvoir, à terme, entrer dans une réelle concurrence.


L’identité du futur gardien reste pour l’instant incertaine. Une chose est claire : Anderlecht ne veut pas se précipiter et analyse le marché avec soin, en visant à la fois une sécurité sportive à court terme et un potentiel de progression pour l’avenir.

Anderlecht
Charleroi

