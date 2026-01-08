Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 328

L'Union Saint-Gilloise se rend au Bayern Munich à la fin du mois de janvier. Un match déséquilibré sur papier mais pour lequel les champions de Belgique recevront un (petit) coup de pouce.

L'Union Saint-Gilloise fait face à un sacré défi pour son prochain match de Ligue des Champions : les champions de Belgique en titre se rendent au Bayern Munich, 2e de la phase de ligue et en grande forme, le 21 janvier prochain.

Tout autre résultat qu'une large défaite serait à prendre comme une belle performance de la part de l'USG, qui aura tout de même droit à un petit coup de pouce. En effet, le Bayern a annoncé ce jeudi que lors de cette rencontre, la Tribune Sud de l'Allianz Arena resterait fermée aux supporters.

Le Bayern ferme une tribune 

Le Bayern Munich avait en effet été sanctionné par l'UEFA à une fermeture partielle de cette tribune pour usage d'engins pyrotechniques. Une fermeture partielle qui sera finalement totale, comme l'explique le club bavarois via un communiqué.

Il serait en effet "techniquement impossible", assure le Bayern, d'annuler spécifiquement la vente des 4800 tickets pour les blocs 111 à 114 concernés par la sanction de l'UEFA. Tous les tickets vendus pour cette tribune sont en effet valables pour les blocs 109 à 117. La vente a donc été annulée et les acheteurs seront remboursés. 


L'Union est actuellement classée 27e de la phase de ligue, à un point du top 24 synonyme de barrages pour la suite de la compétition. Un bon résultat à l'Allianz Arena pourrait donc être une bonne affaire, même s'il restera ensuite un match, à domicile contre l'Atalanta Bergame. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

19:30
Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

18:40
Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

18:20
Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

18:00
Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

17:30
Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

16:30
Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

17:00
Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

16:00
Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

15:30
Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

14:30
Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Raskin - Nyakossi - Balov

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Raskin - Nyakossi - Balov

14:00
Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

14:00
Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

13:30
Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

12:20
Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

13:00
"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

12:02
Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

12:40
Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

11:40
Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

10:30
L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

11:20
"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

11:00
L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

07:20
Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

10:00
Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

09:30
"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

09:00
Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

08:30
Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

08:00
Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

21:40
De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

07:40
Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

23:00
🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

06:30
Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

23:00
🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

22:30
Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved