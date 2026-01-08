Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

L'Union Saint-Gilloise se rend au Bayern Munich à la fin du mois de janvier. Un match déséquilibré sur papier mais pour lequel les champions de Belgique recevront un (petit) coup de pouce.

L'Union Saint-Gilloise fait face à un sacré défi pour son prochain match de Ligue des Champions : les champions de Belgique en titre se rendent au Bayern Munich, 2e de la phase de ligue et en grande forme, le 21 janvier prochain.

Tout autre résultat qu'une large défaite serait à prendre comme une belle performance de la part de l'USG, qui aura tout de même droit à un petit coup de pouce. En effet, le Bayern a annoncé ce jeudi que lors de cette rencontre, la Tribune Sud de l'Allianz Arena resterait fermée aux supporters.

Le Bayern ferme une tribune

Le Bayern Munich avait en effet été sanctionné par l'UEFA à une fermeture partielle de cette tribune pour usage d'engins pyrotechniques. Une fermeture partielle qui sera finalement totale, comme l'explique le club bavarois via un communiqué.

Il serait en effet "techniquement impossible", assure le Bayern, d'annuler spécifiquement la vente des 4800 tickets pour les blocs 111 à 114 concernés par la sanction de l'UEFA. Tous les tickets vendus pour cette tribune sont en effet valables pour les blocs 109 à 117. La vente a donc été annulée et les acheteurs seront remboursés.



L'Union est actuellement classée 27e de la phase de ligue, à un point du top 24 synonyme de barrages pour la suite de la compétition. Un bon résultat à l'Allianz Arena pourrait donc être une bonne affaire, même s'il restera ensuite un match, à domicile contre l'Atalanta Bergame.