Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

Le Club de Bruges est actuellement en stage à Marbella et affrontait en match de préparation le Sturm Graz.

Les stages hivernaux de nos clubs se terminent petit-à-petit, et le Club de Bruges ponctuait son stage à Marbella par un match amical face au Sturm Graz, troisième du championnat d'Autriche. Un match que les Blauw & Zwart ne sont pas parvenus à remporter.

Une grosse erreur du gardien brugeois, Dani Van den Heuvel, permettait à Graz d'ouvrir le score dès la 3e minute de jeu. Peu de temps après, Christos Tzolis égalisait (13e, 1-1), mais le Sturm Graz répondait et faisait 1-2 à la 22e minute.

Ludovit Reis fait son retour avec Bruges

Tzolis, encore lui, faisait 2-2 peu de temps avant la pause (42e). Ivan Leko changeait intégralement son onze à la pause, mais le score ne bougeait plus.

Notons notamment qu'en seconde période, Ludovit Reis a pu disputer 45 minutes de jeu : le milieu de terrain néerlandais n'était plus apparu sur les terrains depuis octobre dernier et sa rechute d'une blessure à l'épaule.

Pour le Club de Bruges, la reprise, c'est déjà bientôt : les Gazelles se rendent au Mambourg dès ce mardi pour leur quart de finale de la Coupe de Belgique.





Our 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐲𝐬 in Marbella. ⚔️🇪🇸 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 8, 2026