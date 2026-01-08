Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

La rumeur d'un intérêt de la part des Glasgow Rangers pour Tuur Rommens n'est apparue que ce matin, et elle se confirme déjà. Le KVC Westerlo va perdre son talentueux arrière gauche.

Ce matin, nous vous informions que les Glasgow Rangers suivaient de près Tuur Rommens (22 ans), back gauche du KVC Westerlo, et étaient prêts à mettre 3,5 millions d'euros sur la table pour l'ex-international U21 estimé à 4 millions sur Transfermarkt.

Le Nieuwsblad confirme désormais : un accord aurait été trouvé entre Westerlo et les Rangers, et Rommens n'est même pas apparu à l'entraînement ce jeudi à Antalya où se situe le club campinois.

Charaï pourra conseiller Rommens

Issame Charaï, l'entraîneur de Westerlo, aura certainement quelques conseils à donner à son joueur. En effet, Charaï a été l'entraîneur adjoint des Rangers de janvier à juin 2025. Il y a même fort à parier que c'est sa présence au Kuipje qui a amené les scouts écossais à garder un oeil sur les joueurs campinois.

Tuur Rommens était sous contrat jusqu'en juin 2027, et aurait déjà pu quitter la Belgique l'été dernier pour les Pays-Bas. Finalement, c'est Jordan Bos qui avait signé à Feyenoord, fermant la porte à un départ de son concurrent au poste de back gauche.



Nicolas Raskin, qui ne devrait sauf surprise pas quitter Glasgow cet hiver, aura donc un compatriote à ses côtés pour la seconde partie de saison.