Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

Sébastien Pocognoli commence l'année 2026 sous pression à Monaco. L'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise n'a plus beaucoup de jokers, mais il assure prendre le même plaisir.

Les choses ne se passent pas exactement comme prévu à Monaco pour Sébastien Pocognoli depuis son arrivée. L'ASM est 9e de Ligue 1, et l'ex-coach de l'Union Saint-Gilloise est indéniablement sous pression après un 3/12 pour finir l'année en championnat.

"Il faut faire le dos rond, et si on arrive à sortir de cette situation, ce dont je suis convaincu, on sera beaucoup plus forts en deuxième partie de saison et même la saison prochaine, car tu dois toujours apprendre de chaque période difficile", déclare Pocognoli en conférence de presse dans des propos relayés sur le site officiel du club.

"Pour que les joueurs ne lâchent pas, il faut que le staff et le coach ne le fassent pas et ce n’est pas le cas. Donc je ne pense pas que les joueurs lâchent, car on a un encadrement qui essaye de faire tourner la situation qui est difficile en termes de résultats", estime-t-il également.

Pocognoli prend toujours du plaisir

Sébastien Pocognoli compare notamment cette passe délicate avec ce qu'il a pu connaître à l'USG la saison passée avant que le déclic se fasse : "Je la vis de la même manière que l’année passée avec l’Union Saint-Gilloise en début de saison. Il y a deux façons de gérer cela de mon côté et de celui du Club : la base c’est la confiance", estime-t-il.

"La saison passée, à l’Union, il y a eu la confiance du club à ce moment, et c’est quelque chose qui se gagne. C’est ce que j’essaye de faire par rapport à mon investissement et ce que nous essayons de mettre en place", continue Pocognoli, qui assure toujours prendre le même plaisir malgré la situation délicate.





"Je prends aussi cette situation comme un apprentissage, ça fait partie du métier de coach. D’ailleurs, je dois avouer que je prends autant de plaisir avec une série de victoires à l’Union que de souffrir du manque de victoires comme actuellement. Car pour moi, il y a toujours une solution dans chaque dynamique", conclut-il.