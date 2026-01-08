La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

La Gantoise a prolongé le contrat d'Oleksandr Soroka jusqu'en 2030. Un jeune joueur pour lequel on sait encore peu de choses, mais qui progresse à pas de géant.

Oleksandr Soroka (18 ans) avait signé l'année passée un premier contrat professionnel, jusqu'en 2027; hier, cette durée a été portée jusqu'en 2030. Ce n'est pas un hasard, car Soroka, véritable opportunité saisie par La Gantoise, a le potentiel pour très vite intégrer le noyau A.

Né dans une petite ville d'Ukraine, Soroka a fui en 2022 avec sa famille vers la Belgique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Formé au Shakhtar Donetsk, il a vite trouvé sa place au sein de formation de La Gantoise.

Après avoir débuté à Ternopil, sa ville natale, Soroka a fait ses classes au Shakhtar Donetsk, l'un des plus grands clubs d'Ukraine. En Belgique, il a d'abord intégré l'équipe U18, mais il s'est rapidement distingué par sa maturité et sa vision du jeu.

Titulaire avec le Jong Gent

Avec le Jong Gent, en Challenger Pro League, il est désormais toujours sur le terrain dès le coup d'envoi. Son rôle est clair : distribuer le jeu et être le métronome gantois au milieu de terrain. "Il est calme sous pression et comprend parfaitement le jeu de position", a déjà déclaré l'entraîneur des Espoirs, Thomas Matton.

Le CIES place Soroka parmi les milieux les plus prometteurs de son âge

L'Observatoire européen du football (CIES) n'a pas manqué le développement d'Oleksandr Soroka, et l'a placé parmi les milieux de terrain les plus prometteurs de sa catégorie d'âge.





En janvier 2025, Soroka a franchi une étape importante en signant son premier contrat pro, initialement jusqu'en 2027. Moins d'un an plus tard, une prolongation jusqu'en 2030 a suivi, un signal clair que Gand le voit comme un joueur d'avenir.