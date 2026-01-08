La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise a prolongé le contrat d'Oleksandr Soroka jusqu'en 2030. Un jeune joueur pour lequel on sait encore peu de choses, mais qui progresse à pas de géant.

Oleksandr Soroka (18 ans) avait signé l'année passée un premier contrat professionnel, jusqu'en 2027; hier, cette durée a été portée jusqu'en 2030. Ce n'est pas un hasard, car Soroka, véritable opportunité saisie par La Gantoise, a le potentiel pour très vite intégrer le noyau A. 

Né dans une petite ville d'Ukraine, Soroka a fui en 2022 avec sa famille vers la Belgique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Formé au Shakhtar Donetsk, il a vite trouvé sa place au sein de formation de La Gantoise.

Après avoir débuté à Ternopil, sa ville natale, Soroka a fait ses classes au Shakhtar Donetsk, l'un des plus grands clubs d'Ukraine. En Belgique, il a d'abord intégré l'équipe U18, mais il s'est rapidement distingué par sa maturité et sa vision du jeu. 

Titulaire avec le Jong Gent

Avec le Jong Gent, en Challenger Pro League, il est désormais toujours sur le terrain dès le coup d'envoi. Son rôle est clair : distribuer le jeu et être le métronome gantois au milieu de terrain. "Il est calme sous pression et comprend parfaitement le jeu de position", a déjà déclaré l'entraîneur des Espoirs, Thomas Matton.

Le CIES place Soroka parmi les milieux les plus prometteurs de son âge

L'Observatoire européen du football (CIES) n'a pas manqué le développement d'Oleksandr Soroka, et l'a placé parmi les milieux de terrain les plus prometteurs de sa catégorie d'âge. 

En janvier 2025, Soroka a franchi une étape importante en signant son premier contrat pro, initialement jusqu'en 2027. Moins d'un an plus tard, une prolongation jusqu'en 2030 a suivi, un signal clair que Gand le voit comme un joueur d'avenir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
La Gantoise
La Gantoise
Oleksandr Soroka

Plus de news

La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

23:00
De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

22:00
"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

21:00
La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

21:40
Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

16:30
Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

21:20
Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

21:00
Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

20:20
1
Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

19:30
Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

20:00
Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

19:00
Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

18:40
Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

18:20
Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

18:00
Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

17:30
Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

16:00
Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

17:00
Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

15:30
Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

14:30
Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

15:00
Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

14:00
Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

13:30
Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

12:20
Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

13:00
"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

12:02
Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

12:40
Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

11:40
Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

10:00
"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

11:00
L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

11:20
Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

09:30
Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

10:30
"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

09:00
Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

08:30
L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved