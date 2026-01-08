"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

Le stage hivernal de Zulte Waregem a été marqué par les déclarations de Jelle Vossen, qui est une fois de plus revenu sur sa situation sous Sven Vandenbroeck.

Alors que Zulte Waregem prépare sa seconde partie de saison en stage à Tabarka, Jelle Vossen (36 ans) s'est exprimé au sujet de sa situation très difficile. Il a notamment déclaré qu'il "se demandait parfois ce qu'il faisait là".

Sven Vandenbroeck, le coach de Zulte Waregem, a réagi à ces propos de manière agacée dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen. "Je ne lis jamais ce qui se dit dans les médias", entame-t-il. "Mais c'est dommage qu'on insiste tant sur ça".

Vandenbroeck a choisi Ementa

Vandenbroeck a ensuite répondu à son joueur de manière ferme. "Je sais que Jelle veut jouer, et c'est une ambition saine. Mais ces dernières semaines, et même depuis septembre, nous avons été assez clairs en interne", assure-t-il.

"Nous avons clairement opté pour un autre profil aujourd'hui. Cela explique que j'ai un peu mis de côté les deux autres attaquants", ajoute Sven Vandenbroeck. Anosike Ementa est le titulaire en pointe à Zulte Waregem, malgré des statistiques faméliques (un but seulement).

"J'ai déjà pris des décisions plus difficiles par le passé. Celle-ci était nécessaire. Jelle s'est toujours bien comporté, je ne peux rien lui reprocher en termes d'engagement ou de mentalité", insiste-t-il ensuite. "Mais c'est dommage que nous devions sans cesse aborder ce sujet".