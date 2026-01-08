Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise
Samory Koné n'a que quinze ans, mais est très suivi. L'ailier droit formé à Neerpede est sur le point de signer à l'Ajax, au grand dam du RSCA.

Une fois de plus, comme dans le dossier Rayane Bounida, l'Ajax Amsterdam devrait bientôt chiper un talent au RSC Anderlecht. Pour Samory Kone lui-même, c'est une belle opportunité, et pour le RSC Anderlecht, une lourde perte.

Sauf contre-temps, Kone aurait en effet dû signer son premier contrat professionnel le 28 janvier prochain, date de ses 16 ans. Kone, formé d'abord au Crossing Schaerbeek, avait rapidement intégré Neerpede et grimpé les échelons jusqu'à devenir une valeur sûre des U18, surclassé. 

Le style de Samory Kone est du genre à taper dans l'oeil : des dribbles, des un-contre-un et un sens du but qui en font une menace constante côté droit. Kone a déjà été repris en équipe nationale belge U16.

Une grosse perte pour Anderlecht

L'Ajax, on le sait, suit de près le football belge : après Godts, Bounida et Mokio, Kone est donc la nouvelle pépite à rejoindre "The Future", le centre de formation ajacide. C'est une perte douloureuse pour Neerpede, qui espère retrouver de son éclat.


Cet hiver, Besnik Hasi a décidé notamment d'intégrer Joshua Nga Kana au noyau A dès ses 16 ans, afin de montrer aux jeunes talents du RSC Anderlecht que s'ils prennent patience, ils pourront très vite découvrir le plus haut niveau...

