🎥 Romelu Lukaku fête ses 27 ans !

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges fĂȘte ses 27 ans aujourd'hui et a Ă©tĂ© saluĂ© par beaucoup !

Romelu Lukaku faisait ses débuts professionnels il y a plus de dix ans et fête aujourd'hui ses 27 ans, salués par l'UEFA, l'Inter Milan, les Diables Rouges dont il est meilleur buteur, mais aussi les supporters des divers clubs par lesquels il est passé. À 27 ans, "Big Rom" compte 262 buts, soit plus que Luis Suarez, Thierry Henry ou encore Sergio Agüero au même âge ...

2ïžâƒŁ7ïžâƒŁ. Congratulations to our all-time topscorer đŸŽđŸ„ł pic.twitter.com/xBqlQsWiVI — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 13, 2020

🔛 Rose from the bench to set up @DeBruyneKev’s opener & score the winner 🆚 đŸ‡ș🇾 @USMNT at the 2014 #World Cup. Hit 4 goals in 6 games at Russia 2018



🇧đŸ‡Ș Happy 27th birthday to the @BelRedDevils all-time leading marksman @RomeluLukaku9 đŸ„ł pic.twitter.com/EccMc1Owmy — FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) May 13, 2020