Officiel : Genk se sépare de Thomas Didillon, qui rentre à Anderlecht

Thomas Didillon espérait rester à Genk la saison prochaine, mais le club limbourgeois a une mauvaise nouvelle pour lui.

Comme nous vous l'annoncions ce matin, Thomas Didillon, prêté par le RSC Anderlecht au Racing Genk cet hiver, ne sera pas conservé par le club limbourgeois : Genk a officialisé ses choix au poste de gardien de but et décide de faire confiance à Danny Vukovic, n°1 la saison passée mais lourdement blessé en début de saison et désormais de retour. Vukovic sera en concurrence avec le jeune talent Maarten Vandevoordt (18 ans), lui aussi de retour de blessure (coude).

"Thomas Didillon est venu pallier les blessures de Vukovic et Vandevoordt cet hiver en prêt. Il ne sera finalement resté que quelques mois et aura joué six rencontres au total, mais l'aura fait de manière fantastique. Genk souhaite remercier Thomas pour son implication et son professionnalisme, et lui souhaite le meilleur pour la suite".

Le Racing Genk précise également qu'une solution sera cherchée pour Gaëtan Coucke, qui avait remplacé Danny Vukovic en début de saison, et Nordin Jackers qui revient de prêt de Waasland-Beveren.