Officiel : le Portugal reprendra son championnat début juin

La Liga NOS, le championnat portugais, devait reprendre dans le courant du mois de mai. Il redémarrera finalement début juin.

C'est officiel, la Liga NOS reprendra désormais le jeudi 4 juin prochain en lieu et place du 30 mai comme initialement prévu. La Ligue portugaise a préféré retarder la reprise de quelques jours afin de planifier au mieux les normes sanitaires et tester les joueurs et le staff.

Au moment de la suspension du championnat, le FC Porto était en tête (60 points), un point devant le Benfica. Braga est troisième avec 46 points.