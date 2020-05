Un coéquipier de Vertonghen menacé et frappé par des cambrioleurs

Dele Alli a été victime d'un vol à main armée à son domicile mardi soir. Alors que le milieu de terrain de Tottenham, son frère et leurs partenaires étaient chez eux, les cambrioleurs ont tenté de rentrer par effraction.

Les personnes présentes ont été menacées avec un couteau et l'international anglais a même été frappé au visage. Alli s'en est sorti avec quelques blessures mineures. Les auteurs se sont enfuis avec des bijoux et des montres.

Mercredi, le joueur des Spurs a annoncé qu'il allait bien après le "terrible événement".

Un événement similaire était arrivé à Jan Vertonghen alors qu'il disputait un match de Ligue des champions. Sa femme et ses enfants avaient été menacés mais personne n'avait été blessé.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.