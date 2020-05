Le père d'Axel Witsel inquiet pour son fils : "L'anxiété est présente"

La Bundesliga va reprendre ses droits ce week-end après une interruption de deux mois suite à l'épidémie du coronavirus.

Une décision qui ravit les fans de football mais qui ne fait pas l'unanimité. Le père d'Axel Witsel trouve tout cela "vraiment inquiétant".

"Il a été décidé de terminer le championnat, donc chaque fois qu'Axel nous qu'il a été testé, la peur est de savoir s'il est ou non infecté par le coronavirus", a expliqué Thierry Witsel à VTM Nieuws.

"On ne peut pas jouer au football sans contact, donc il y a automatiquement plus de risques. Ses coéquipiers peuvent être infectés par le virus. L'anxiété demeure, la seule chose à faire serait qu'il n'entre pas en contact avec d'autres joueurs d'autres équipes plus ou moins impactées ce week-end."