Virton n'abdique pas: "Le club semble sûr de son fait"

S'il ne cache pas que les problèmes de licence "pèsent sur le moral", Glenn Claes confirme aussi que l'Excelsior Virton a l'intention "d'aller jusqu'au bout" pour obtenir gain de cause.

Sur le terrain en tout cas, le médian arrivé en début de saison en provenance de Malines et ses équipiers avaient fait tout ce qu'il fallait pour assurer leur maintien, et même mieux puisque Virton a lutté pour le gain des deux périodes. "Je pense que nous avons prouvé que nous méritions notre place en D1B", nous confie d'ailleurs Glenn Claes.

Surpris que ça ne passe pas devant la CBAS.

Mais, en coulisses, la Commission des Licences, puis la CBAS n'ont pas été de cet avis-là. Un coup au moral pour les joueurs et tout le club. "C'est difficile à avaler", insiste le médian 26 ans. Dans un premier temps, ne pas obtenir la licence n'est pas un drame, puisqu'il y a encore une chance de l'avoir devant la CBAS. Mais j'ai été surpris que ce deuxième recours ne suffise pas", reconnaît-il.

Pourtant, et comme le club l'a communiqué quelques heures après l'annonce du verdict de la CBAS, l'Excelsior n'a pas l'intention d'abandonner la bataille, Glenn Claes confirme: " Le club nous a envoyé un mail mercredi et le club était convaincu quiil pouvait encore obtenir sa licence. Ils se battront jusqu'au bout et ils semblent vraiment sûrs de leur coup."