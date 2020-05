Pourtant champion d'Europe avec Chelsea en 2012, Petr Cech garde un souvenir amer de cette victoire

En 2012, Chelsea a remporté la Ligue des champions en battant en finale le Bayern Munich aux tirs au but (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Petr Cech avait été le héros de la séance fatidique où il arrêta le tir d'Olic et détourna du bout des gants celui de Schweinsteiger sur son poteau, mais le gardien des Blues garde pourtant un souvenir amer de cette victoire.

Alors que Chelsea a publié sur son compte Twitter une image de la joie de Didier Drogba et de ses coéquipiers dans le vestiaire, le gardien tchèque n'a pas pu s'empêcher de commenter. "C'est malheureusement la première fois que je vois ces célébrations dans le vestiaire car je n'ai pas pu y assister à l'époque... J'attendais dans la salle de contrôle antidopage..."

