Christian Kabasele est rassuré : "Le club ne met aucune pression et tout est fait pour qu'on soit en sécurité"

Christian Kabasele n'était pas à l'aise à l'idée de reprendre le chemin des entraînements, mais le protocole suivi a convaincu le Diable Rouge.

Christian Kabasele n'est pas le dernier à donner son avis ; récemment, il a ainsi regretté que des informations concernant l'état de santé de ses coéquipiers à Watford aient été révélées dans la presse, plaidant pour le respect du secret médical. La situation liée au coronavirus l'a naturellement inquiété : "J'avais des craintes au début, car la Premier League ne nous a pas tenus au courant directement de comment les choses allaient se passer", explique-t-il dans un entretien accordé à RMC Sport.

"On suivait ce qui se disait dans la presse (...) j'avais vu des articles disant qu'on reprendrait directement avec contact. Oui, ça m'a fait peur", reconnaît Kabasele, qui a ensuite été convaincu par le protocole de sécurité mis en place. "Une fois au centre d'entraînement, j'ai eu la confirmation que tout était mis en oeuvre pour réduire les risques. Et le club a été très clair : il ne mettra pas la pression pour qu'un joueur revienne, on a le soutien du club à ce niveau", se réjouit-il.

"Plus en sécurité qu'en faisant mes courses"

Les joueurs de Watford ont cependant en grande majorité repris le chemin des entraînements. "Je m'y sens plus en sécurité que quand je vais faire mes courses ! On est entourés de personnes testées négatives. Les risques sont limités. Et ça fait du bien au moral de revoir ses équipiers, de se préparer si le championnat reprend".