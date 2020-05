Carlo Ancelotti loue les stades anglais: "L'ambiance est meilleure qu'en Italie"

Carlo Ancelotti a connu beaucoup de clubs durant sa carrière et a été sur le banc de quatre grands championnats européens. Mais c'est la Premier League qu'il préfère !

Carlo Ancelotti est un entraîneur à Succès: Milan, Juventus, Naples, Chelsea, le Real, le PSG et maintenant Everton: le tacticien italien a connu des grands clubs durant sa carrière.

Du coup, il a pu observer plusieurs championnats et surtout plusieurs ambiance. Lui qui avait déjà déclaré qu'il avait apprécié l'ambiance du Parc des Princes vient de jeter un froid en parlant des supporters italiens.

"C'est plus agréable (d'entraîner en Premier League) qu'en Serie A. Il y a moins de pression ici de la part des supporters et l'ambiance est meilleure en Angleterre. Je suis revenu en Italie après neuf ans et cela n'a pas beaucoup changé, la pression est la même et avec les supporters, il y a beaucoup de violence. Ici en Angleterre, les gens dans le stade, et je ne parle que dans le stade, sont plus respectueux", a-t-il déclaré.