Son sportif préféré, son premier souvenir de Ligue des champions : Romelu Lukaku répond à ses fans

L'attaquant des Diables Rouges a répondu aux questions de ses fans sur les réseaux sociaux.

Twitter et Instagram sont les terrains de jeu de stars du football depuis le début du confinement. Dernièrement, Romelu Lukaku a pris le temps de répondre aux questions de ses fans sur Twitter.

- Son sportif préféré en dehors du football : "(RIP) Kobe Bryant"

- S'il devait écrire un livre sur trois moments importants de sa vie : "Ouf... Mon premier contrat, ma période en Angleterre et pour le troisième, on verra car j'ai encore quelques années devant moi"

- Son premier jeu vidéo : "Pro Evolution Soccer"

- Son premier souvenir de Ligue des champions : "La finale entre le Real Madrid et Valence"

- Une autre profession s'il n'avait pas été footballeur : "Je ne me suis jamais posé la question"

- Sa célébration préférée : "Une dédicace à ma mère et mon fils"

A Shout out to my son and my mom https://t.co/cXFlx4zKwX — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020

The final of real madrid against valencia https://t.co/DFfhGh31DK — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020