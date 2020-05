Waasland-Beveren se cherche un coach et aurait deux noms sur sa liste

Relégué en D1B, le club waeslandien a également besoin d'un entraîneur pour la saison prochaine. Jusqu'à présent, Dirk Geeraerd était l'entraîneur intérimaire du côté du Freethiel.

Waasland-Beveren se cherche un entraîneur pour la saison prochaine en D1B et aurait une liste avec quelques noms dans le viseur. Wim De Decker en fait partie selon Het Laatste Nieuws. Ces dernières années, il était l'adjoint de Laszlo Bölöni à l'Antwerp mais il pourrait quitter le matricule 1 maintenant qu'Ivan Leko vient d'arriver. En effet le Croate devrait amener ses propres assistants. Et Waasland-Beveren est intéressé et serait prêt à lui offrir le poste d'entraîneur.

Dino Topmöller est également sur la liste des candidats sélectionnés. Il était l'entraîneur de Virton la saison dernière.