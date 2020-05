Officiel: Virton n'est plus sous administration provisoire...et allume les frères Bayat

Virton aura donc fait l'actualité jusqu'au bout ce mardi soir !

Le Tribunal de l'entreprise de Neufchâteau a mis fin aux effets de l'ordonnance qui avait placé le club de Virton sous administration provisoire, ce qui a pour effet de rendre les pleins pouvoirs au conseil d'administration du club.

Après s'être félicité de cette décision dans un communiqué sur le site officiel du club, le club a à nouveau pointé du doigt Mogi et Mehdi Bayat.

"Enfin, vendredi dernier, quelques heures après la première ordonnance mettant RE VIRTON sous administration provisoire, Mogi BAYAT n'avait pas hésité à tenter de lancer une opération de dépeçage du RE VIRTON, en s'efforçant de transférer gratuitement un des meilleurs joueurs du club vers....le SPORTING DE CHARLEROI, … dirigé par Mehdi BAYAT, par ailleurs président de l'URBSFA. PROMOBE invite l'agent en question et les dirigeants de Charleroi à éviter de réitérer de telles tentatives qui ne font qu’accréditer plus encore la réalité de la dérive éthique que les frères BAYAT, et ceux qui les laissent faire, inflige au football belge."