Un contrat ou la porte ? L'avenir d'un gardien décidé... sur Twitter !

Il s'agit certainement d'une première dans le monde du football : un club demande aux internautes s'il doit prolonger ou faire partir un gardien.

Sur Twitter, le club écossais de Livingston a mis en place un vote pour savoir si le gardien Gary Maley devait rester ou partir.

Même si les fans ont massivement voté pour qu'il reste, il s'agissait évidemment d'une blague du club.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!