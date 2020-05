🎥 Exclusion pour Sebastiaan Bornauw, nouveau revers pour Schalke 04, sans Benito Raman

Si Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata sont allés chercher un bon partage à Leipzig en début de soirée, les autres Belges n'ont pas été à la fête en Bundesliga mercredi.

La soirée avait très mal commencé pour Cologne, sans Birger Verstraete, sur la pelouse de Hoffenheim. Mené, après dix minutes de jeu seulement, suite à une réalisation de Christoph Baumgartner, le FC Cologne a été réduit à dix un quart d'heure plus tard.

Et c'est Sebastiaan Bornauw qui a été exclu pour une solide semelle sur le premier buteur de la partie. Si l'arbitre avait, dans un premier temps, adressé un bristol jaune à l'ancien Mauve, il s'est ravisé après avoir revu les images pour logiquement renvoyer le Belge aux vestiaires.

Sa victime, Christoph Baumgartner, s'en sort bien en revanche: l'attaquant d'Hoffenheim a pu reprendre la partie et même doubler la mise en seconde période. Steven Zuber a donné plus d'alure au score et Florian Klainz a sauvé l'honneur pour Cologne (3-1).

Schalke, sans Raman, perd encore du terrain

Mauvaise opération également pour Benito Raman, lui aussi absent de la feuille de match, et qui a vu Schalke 04 subir un troisième revers consécutif à Düsseldorf (2-1). Les Königsblauen perdent à nouveau de précieux points dans la course à l'Europe et pointent désormais à la neuvième place, à cinq unités du top 6.

Les deux autres rencontres de la soirée se sont soldées sur des partages, entre Augsburg et la lanterne rouge Paderborn (0-0) et entre l'Union Berlin et Mayence (1-1).