Le PSG tiendrait (déjà) sa première recrue

Le PSG s'active sur le marché des transferts.

Tout juste sacré champion de France pour la neuvième fois de son histoire, le PSG prépare déjà la saison prochaine et tiendrait, selon les indiscrétions du quotidien portugais Abola, la première recrue de son mercato estival.

Le club parisien s'apprête à débourser 25 millions d'euros pour attirer le latéral gauche brésilien du FC Porto Alex Telles. Passé par la Turquie (Galatasaray) et l'Italie (Inter), le Brésilien était arrivé au Portugal en 2016. En quatre saisons avec les Dragons, il a inscrit 21 buts et distillé 52 passes décisives, ce qui en fait l'un des défenseurs les plus efficaces d'Europe.