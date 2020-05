Deux anciens de Pro League nominés parmi les meilleurs joueurs africains de France

Les nominés au Prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1, ont été révélés par RFI et France 24.

Victor Osimhen (LOSC) et Moses Simon (FC Nantes) font partie des 11 nominés au Prix Marc-Vivien Foé de 2019-2020. Ce trophée, remis depuis 2009 et nommé en hommage à l'ancien international camerounais de l'OL et du Racing Lens Marc-Vivien Foé décédé en 2003, couronne le meilleur joueur africain ou d'origine évoluant en Ligue 1, à l'instar du Soulier d'Ébène en Belgique.

Osimhen, ex-Charleroi et Simon, ex-La Gantoise, sont en concurrence avec Yunis Abdelhamid (Maroc/Reims), Denis Bouanga (Gabon/ASSE), Andy Delort (Algérie/Montpellier), Habib Diallo (Sénégal/Metz), Idrissa Gueye (Sénégal/PSG), Édouard Mendy (Sénégal/Rennes), M'Baye Niang (Sénégal/Rennes), Islam Slimani (Algérie/Monaco) et Hamari Traoré (Mali/Rennes).

Le tenant du titre est Nicolas Pepe (Arsenal, ex-LOSC). Le seul "Belgicain" à avoir remporté ce trophée jusqu'ici est également le seul à l'avoir remporté à deux reprises : il s'agit de Gervinho (ex-Beveren), lauréat en 2010 et 2011 alors qu'il évoluait lui aussi au Lille OSC. Le club nordiste est le seul club à compter plusieurs lauréats (5), liste que Victor Osimhen pourrait bien venir encore allonger : le Nigérian, 13 buts en championnat, fait partie des favoris.