Quique Setien: "Les cinq changements vont nuire au Barça"

La Liga va reprendre dans une grosse dizaine de jours et le visage du football a changé. Quique Setien, l'entraîneur du FC Barcelone, estime que le nouveau règlement sera néfaste pour son équipe.

Le 13 juin prochain, le FC Barcelone va retrouver les terrains, celui de Majorque plus précisément. Pour cette reprises post-Coronavirus, la Liga va adopter la règle des cinq changements, pour le plus grand désarroi de Quique Setien, coach des Blaugrana.

"Les cinq changements (par match) vont nous nuire, parce que sur beaucoup de matches, nous faisions la différence dans les dernières minutes. Là, nos adversaires auront plus de joueurs frais", a affirmé le coach lors d'une vidéoconférence avec les entraîneurs du club.

Le coach continue d'analyser ce "nouveau" football et a un oeil assez critique sur cette situation particulière: "Il est possible qu'il y ait beaucoup de blessures comme en Allemagne, car nous avons passé presque deux mois assis sur le canapé, sans jouer. La chaleur, et le fait de jouer tous les 3 ou 4 jours peut affecter certains footballeurs."

"Nous aurions préféré avoir plus de temps pour préparer ces matches, nous ne pouvons même pas être tous ensemble dans la même pièce pour effectuer une séance vidéo."