L'entraîneur de l'Atalanta avoue qu'il était positif au Covid-19 lors du match de C1 à Valence

Ce dimanche dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l'entraîneur de Timothy Castagne a révélé qu'il a eu le coronavirus.

"Il y a dix jours, les tests sérologiques ont confirmé que j'ai eu le Covid-19. J'ai les anticorps, ce qui ne signifie pas que je suis immunisé", a confié Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta à la Gazzetta dello Sport.

C'est lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions à Valence que les premiers symptômes sont apparus. "La veille du match, je me sentais mal. L'après-midi du match, c'était encore pire. Sur le banc, on peut voir que je n'avais pas un beau visage", a souligné Gasperini. "Les deux nuits suivantes à Zingonia (où l'Atalanta a son centre d'entraînement, ndlr), j'ai peu dormi. J'étais cassé comme si j'avais 40 de fièvre mais je n'en avais pas. Tout près, il y a un hôpital. Toutes les deux minutes, j'entendais une ambulance, on aurait dit que c'était la guerre. Pendant la nuit, je pensais: 'si je vais là, que m'arrivera-t-il? Je ne peux pas m'en aller maintenant, j'ai plein de choses à faire'. Je le disais en plaisantant mais je le pensais vraiment."

Le match Atalanta-Valence du 19 février a été considéré comme un accélérateur de propagation du coronavirus.