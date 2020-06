Bastian Schweinsteiger envisage un retour dans le monde du football

L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de Manchester United a admis que le frisson du football du haut niveau lui manquait et il n'excluait pas d'y faire son retour.

Bastian Schweinsteiger a raccroché les crampons l'an dernier après un séjour de trois saisons au Chicago Fire en MLS. L'ancien international allemand âgé de 35 ans a indiqué qu’il était prêt à embrasser la carrière de coach. "Si quelque chose d'intéressant devait arriver à un moment donné et que cela me plait alors j'y penserais", a-t-il admis à Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "Mais chaque fois que je fais quelque chose, je veux gagner et réaliser quelque chose."

Ana Ivanovic, l'ancienne tenniswoman et épouse de "Schweini", pense que son mari connaîtra un grand succès sur le banc. "Je suis convaincu que Basti pourra devenir un grand entraîneur un jour", a déclaré la lauréate du Roland Garros en 2008. "Il a une passion pour cela, il est bon avec les gens et en sait beaucoup sur le football."