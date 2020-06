Un joueur de Chelsea dans le viseur de la Juventus

La Vieille Dame est devenue une spécialiste des joueurs gratuits ces dernières années et elle pourrait remettre le couvert cet été.

En fin de contrat du côté de Chelsea, Pedro (32 ans, 19 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) va quitter les Blues cet été. Peu titularisé cette saison, l'Espagnol a déjà annoncé son départ depuis mars et se cherche un nouveau club. Alors que le Betis Séville et l'AS Rome ont été annoncés sur les rangs, La Gazzetta dello Sport annonce un intérêt de la Juventus.

Bientôt libre, l'ancien Barcelonais représente une option intéressante pour le club italien. Alors qu'elle cherchera à vendre plusieurs joueurs cet été pour faire entrer de l'argent dans les caisses et limiter les dégâts engendrés par la crise liée à la pandémie de coronavirus, la Vieille Dame recruterait un joueur qui peut encore rendre des services, en Serie A notamment, sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert.