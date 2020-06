Un nouveau club pour Lasse Sobiech?

Prêté à Mouscron en deuxième partie de saison, le défenseur allemand pourrait retrouver de l'embauche en Allemagne.

S'il n'est resté que quelques mois à Mouscron et que la saison a été écourtée, Lasse Sobiech a eu le temps de faire parler son expérience dans le Hainaut. Rapidement installé dans le onze de base hurlu, il a disputé six rencontres et marqué un but avec l'Excel.

Mais qui dit fin de saison, dit fin de prêt pour Lasse Sobiech qui pourrait ne pas s'éterniser à Cologne, club auquel il appartient. Selon MorgenPost, le défenseur allemand pourrait retourner au FC Sankt Pauli, club avec lequel il a disputé quatre saisons en D2 allemande, entre 2014 et 2018.