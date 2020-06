Officiel: Vandenhaute officiellement président d'Anderlecht, Verschueren quitte le Management

Le conseil d'administration du Sporting d'Anderlecht a confirmé de manière officielle ce que tout le monde savait depuis quelques jours.

Le Conseil d'administration du Sporting d'Anderlecht, qui s'est réuni ce mardi après-midi, a validé la nomination de Wouter Vandenhaute au poste de président du club. Marc Coucke restera quant à lui actionnaire majoritaire du club.

Au cours de ce conseil d'administration, le plan "RSCA 2020-2025" visant à redorer l'image sportive du club dans les prochaines années en donnant davantage sa chance aux jeunes a été validé. Le club va augmenter son capital d'environ 70 millions d'euros.

Michael Verschueren redevient administrateur et quittera donc le management.

"Dans les prochaines semaines, une nouvelle structure de gouvernance sera mise en place afin de permettre au club de renouer avec son passé glorieux et d’éviter que le club ne se retrouve à nouveau dans la situation de la période écoulée. Une stricte séparation de l'administration et du management sera l'un des piliers et, dans ce nouveau contexte, Michael Verschueren a choisi de se recentrer sur son rôle d'administrateur", peut-on lire dans le communiqué du club.