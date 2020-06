Abdeslam Ouaddou : "Le racisme est également un virus sans vaccin pour le moment"

L'ancien défenseur de Nancy, Rennes et Valenciennes a réagi après la mort de George Floyd tué par un policier le 25 mai à Minneapolis.

"Ce qu'on vit actuellement aux États-Unis, c'est un "petit pas pour l'homme et un grand bond en arrière pour l'humanité" pour reprendre une formule célèbre", a expliqué Abdeslam Ouaddou dans les colonnes de L'Est Républicain.

L'ancien défenseur international marocain (41 ans) avait été la cible d'insultes racistes lors d'un déplacement à Metz avec Valenciennes en février 2008, et milite depuis contre ce fléau. "J'ai bon espoir qu'on finisse par gagner cette lutte grâce à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Tout est question d'éducation et de sensibilisation. Quand je vois des petits Mamadou, des petits Hugo et des petits Mohamed qui prennent tant de plaisir à être ensemble dans les équipes de jeunes de foot, je me dis qu'on va y arriver", a-t-il conclu.