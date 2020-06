Sept joueurs quittent le FC Malines !

Le FC Malines prépare la nouvelle saison, et qui dit préparation d'une équipe dit aussi joueurs qui quittent le club.

Le FC Malines s'est officiellement séparé de sept joueurs ce mercredi: Dante Vanzeir, Jordi Vanlerberghe; Bram Castro, Alexander Corryn, Clément Tainmont, Arjan Swinkels et Mamadou Bagayoko

Les options de Vanzeir (KRC Genk) et Vanlerberghe (Club Bruges) ne sont pas levées pour des raisons financières: "Chaque année nous voulons créer un groupe alliant l'expérience et la jeunesse. Cela doit aussi se faire en respectant nos finances", explique Tom Caluwé, le directeur sportif du club, sur leur site internet.

Corryn, Tainmont, Castro et Swinkels ont été des pions importants lors de la victoire en Coupe de Belgique et lors du titre en D1B. "Nous voulons remercier tout les joueurs pour leur implication. Un titre, une coupe et même une sixième place en D1A, cela reste d'incroyables performances dont ils peuvent être fiers".

Le contrat d'un an de Bagayoko arrive lui à son terme.