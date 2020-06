Le Beerschot veut avancer le match décisif contre OHL

Pour le Beerschot et OHL, la date du 2 août est cochée au calendrier mais la conférence de presse du conseil d'état de ce mercredi soir change la donne. Les Anversois veulent jouer au plus vite.

Est-ce que les négociations pour le match décisif pour la montée entre OHL et le Beerschot vont reprendre? C'est ce que l'on peut comprendre en consultant le site officiel du club anversois. "Le Beerschot prend acte de la décision du conseil de sécurité qui autorise les rencontres de football en juillet. Vu les questions des médias et des supporters, nous répondons via notre canal officiel".

"Nous allons demander au responsable du calendrier pour avancer cette rencontre décisive et ce le plus vite possible. Ce sera une bonne chose pour les deux équipes, car nous devons nous aussi avoir le temps de préparer la saison prochaine."

Les deux équipes ont en effet besoin de savoir dans quelle division ils vont évoluer pour l'exercice 2020-2021. " C'est difficile d'attirer des nouveaux sponsors et de prendre des décisions stratégiques sans savoir dans quelle compétition nous allons évoluer. Il en va de la bonne santé financière des deux clubs".

Il n'y a cependant pas qu'une question financière en jeu: "Les deux clubs n'auraient qu'une semaine pour se préparer pour la saison prochaine, ce n'est pas un respect de l'intègrité sportive. Le Beerschot demande donc de jouer la rencontre contre OHL le plus tôt possible."