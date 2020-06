Bonne nouvelle pour Miguel Van Damme: "J'ai terminé mon premier entraînement comme gardien"

Miguel Van Damme se bat toujours. Le gardien de but du Cercle de Bruges, qui lutte contre la leucémie depuis plusieurs années, a eu son premier vrai entraînement en tant que gardien ce mardi.

Et son ex-coéquipier Brian Vandenbussche l'aide. "Mardi, Brian m'a soumis à un premier entraînement de gardien de but à Blankenberge, sur gazon artificiel. Sauter, tomber, plonger... C'était vraiment super de se sentir à nouveau comme un gardien. Nous devions nous entraîner pendant une heure, mais nous avons perdu de vue l'horloge. C'était une heure et demie. Aujourd'hui, je sens que mon corps a besoin de s'habituer à nouveau à tous ces exercices spécifiques ", dit-il à Het Laatste Nieuws.

Van Damme a rechuté deux fois au cours de la dernière année, mais a riposté à chaque fois. "Conditionnellement, je me sens plus fort. Nous allons le faire un jour par semaine. De cette façon, je ne travaille plus de jour en jour, mais de semaine en semaine. Eh bien, je suis assez réaliste pour savoir que je ne vais pas revenir directement. Mais j'ai l'intention de reprendre ma place dans la hiérarchie des gardiens."