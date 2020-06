Officiel : Robin Le Normand prolonge jusqu'en 2024 à la Real Sociedad

La Real Sociedad a officialisé une nouvelle prolongation de contrat une semaine avant de retrouver l'intensité des compétitions.

Robin Le Normand et la Real Sociedad sont désormais engagés contractuellement jusqu'en juin 2024. Le défenseur central de 23 ans a rejoint le Pays Basque en 2016. Ce n'est qu'en début de saison qu'il a intégré le noyau A. Le jeune français a déjà pris part à 28 rencontres et inscrit 2 buts (un en Liga et un Coupe du Roi).

La Real Sociedad est actuellement quatrième au classement. Ils recevront Osasuna dimanche soir (22h) pour leur match de reprise.