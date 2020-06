🎥 Bundesliga : Le Borussia Mönchengladbach se fait surprendre par Fribourg

Ce vendredi soir, Fribourg a remporté une victoire inattendue au regard de la première heure de jeu.

Fribourg, pourtant dominé, a finalement battu le Borussia Mönchengladbach 1-0 à la maison ce vendredi soir. L'unique but de la rencontre est tombé juste avant l'heure de jeu, lorsque Nils Petersen, juste après son entrée sur le terrain, a repris de la tête un coup franc tiré par Vincenzo Grifo (58e), 1-0.

Quelques minutes plus tard, Alassane Plea a reçu second avertissement et, donc, une expulsion (68e).

Fribourg aurait pu doubler la mise en fin de rencontre mais Yann Sommer a réalisé une parade incroyable pour éviter le break (84e).

