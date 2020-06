Le onze idéal bien fourni des supporters de Genk!

Durant dix semaines, les supporters de Genk ont voté sur les réseaux sociaux pour dresser le meilleur onze possible de l'histoire de leur club. Le résultat? Une équipe à la fière allure.

Champion de Belgique à quatre reprises en 20 ans, le Racing Genk s’est offert une place de choix au cœur du top du football belge. Grâce, entre autres, à la qualité de son centre de formation, véritable pépinière à talents, mais aussi à la qualité de son recrutement. On ne compte plus aujourd’hui le nombre de joueurs passés par la Luminus Arena et qui se sont désormais imposés dans les grands championnats d’Europe.

Thibaut Courtois sans rival

À tous les postes donc, les supporters avaient le choix au moment de voter. Mais la place entre les perches n’a pas souffert de la moindre discussion. Thibaut Courtois, qui n’a pourtant disputé qu’une saison dans la peau de gardien titulaire (mais quelle saison!), a largement été plébiscité.

Un solide quatuor défensif

Les quatre défenseurs sont, eux aussi, encore en activité. Les latéraux ont l’accent scandinave et sont d’ailleurs (jusqu’à preuve du contraire) tous les deux encore actifs dans le Limbourg : il s’agit de Jere Uronen et de Joakim Maehle, pièces majeures de l’effectif champion la saison dernière.

Et dans l’axe? Deux robustes défenseurs qui ont, depuis leur départ, fait leurs preuves à l’étranger. Christian Kabasele carbure en Premier League depuis quatre ans, tandis que Kalidou Koulibaly, cadre du Napoli, pourrait agiter le marché des transferts cet été.

Un entrejeu à l’Anglaise

Révélé en même temps que Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne est aujourd’hui devenu l’un des meilleurs joueurs du monde sous les ordres de Pep Guardiola. Sa place en tant que chef d’orchestre de ce onze légendaire n’a évidemment pas souffert de la moindre contestation.

Mais il est très aussi bien entouré. Avec le médian défensif de Leicester, Wilfred Ndidi dans son dos. Avec le clubman Thomas Buffel (11 ans et près de 400 matchs avec le Racing) sur la droite. Et c’est Leandro Trossard, lui aussi actif en Premier League, qui complète le quatuor.

146 buts réunis devant

Vu le nombre de bons attaquants passés par le Limbourg au cours de 20 dernières années, les supporters limbourgeois ont dû faire des choix. Champions de Belgique en 1999, Branko Strupar et Souleymane Oulare auraient sans aucun doute pu revendiquer une place dans cet effectif. Ils ont tous les deux été devancés d’une courte tête.

Par Wesley Sonck d’abord. S’il a scoré en Bundesliga, en EreDivisie et avec le Club de Bruges, c’est avec Genk que Wesley Sonck a écrit les premières très belles pages de sa carrière: 80 buts en trois saisons. Et Ally Samatta fait presque aussi bien avec un total de 76 buts (et un trophée de meilleur buteur la saison dernière), inscrits entre janvier 2016 et janvier 2020.