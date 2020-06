Le Royal Excelsior Virton s'en prend à la CBAS dans une lettre ouverte !

Agacé par la décision rendue aujourd'hui selon laquelle la rencontre entre Virton et le Beerschot devrait être rejouée, l'Excel a ouvertement critiqué la décision prise par la CBAS.

Comme nous vous en faisions part il y a quelques heures, la CBAS aurait décidé que la rencontre entre le Royal Excelsior Virton et le Beerschot devrait prochainement être rejouée. Pour rappel, en raison d'une erreur d'arbitrage flagrante survenue lors du match, la Commission des Litiges avait déjà réclamé que le match soit rejoué le 2 mars dernier.

Face à cette décision, sur leur site officiel, les Gaumais ont publié une "lettre ouverte" à destination des membres du collège arbitral de la CBAS. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Excel critique sévèrement cette décision et ne manque pas de le faire savoir. En effet, les Virtonais soulignent notamment le fait que cette décision découle d'un raisonnement "pseudo-juridique".

Néanmoins, le club a annoncé qu'il allait se conformer à la décision rendue par la CBAS en demandant à l'URBSFA et à la Pro League "de programmer ce replay, qui devra bien entendu se tenir avant le match retour de la finale "OHL - Beerschot". Suite à quoi, le communiqué se clôture par un post scriptum des plus provocateurs : "nous (Virton, ndlr) vous (les membres du CBAS, ndlr) invitons d'ores et déjà à être des nôtres pour cette rencontre historique. PS: prenez vos shorts, vos crampons et un sifflet, au cas où l'envie vous prendrait de devenir de vrais arbitres."