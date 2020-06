Leverkusen aurait refusé une offre de 80 millions d'euros du Real Madrid pour Kai Havertz

Le jeune milieu offensif Kai Havertz (20 ans) est l'une des sensations de la saison en Bundesliga. Avec notamment 15 buts et 8 assists toutes compétitions confondues cette saison, le jeune allemand a naturellement attiré les regards des plus grands.

Le média allemand Bild indique que le Real Madrid a réalisé une offre de 80 millions d’euros pour acquérir le prodige. Son employeur, le Bayer Leverkusen, a refusé cette offre. Le club de Bundesliga réclamerait minimum 100 millions €. Le Bayer sait que Havertz suscite l’intérêt d’autres clubs, qui pourraient faire monter les enchères. Le Bayern Munich le suit particulièrement de près également. En attendant, Kai Havertz est sous contrat jusqu’en 2022 avec l’actuelle cinquième équipe du championnat allemand.