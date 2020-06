Jürgen Klopp veut sa parade dans Liverpool, peu importe quand

Liverpool va pouvoir, assez rapidement, confirmer son titre déjà virtuellement acquis depuis de longs mois en Premier League. Mais la fête attendra ...

Le titre est presque mathématiquement un fait pour Liverpool et après que le championnat ait été arrêté en raison du coronavirus, tous attendaient de savoir quand le club pourrait officiellement être couronné. La Premier League va reprendre le 17 juin prochain et, avec 25 points d'avance sur Manchester City, Liverpool pourra rapidement être mathématiquement champion d'Angleterre ... mais il faudra attendre pour fêter ce titre.

"Ce n'est évidemment pas l'idéal de célébrer ça seul au stade, puis de rentrer chez soi. Ce n'est pas agréable de ne pas pouvoir fêter ce titre comme nous en avions tous rêvé", regrette Jürgen Klopp via Skysports. "Mais nous ne pouvons rien y faire, alors pourquoi y penser ? Un jour viendra où la vie reviendra à la normale. Quand on aura trouvé un vaccin, la solution au problème, quand le taux d'infection sera à zéro ou plus bas - ce jour arrivera. Et ce jour-là, nous pourrons célébrer ce titre comme nous le voudrons. Si c'est à la 12e ou 13e journée de la saison prochaine, qui nous en empêchera ? Nous aurons toujours le titre", explique l'Allemand. "Nous pourrons rouler en ville dans un bus avec le trophée. Les gens penseront que nous sommes fous, mais je m'en fiche".