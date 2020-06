La Premier League connaît les résultats de sa dernière vague de tests

En tout, joueurs et staffs de Premier League auront été dépistés à six reprises.

Pas moins de 1.195 tests de dépistage du Covid-19 ont été utilisés afin de pouvoir reprendre plus sereinement le championnat le plus suivi au monde. Bonne surprise : les tests réalisés ces 5 et 6 juin ont tous présenté des résultats négatifs, indique la BBC.

Il reste 92 matchs à disputer. Liverpool devrait être rapidement sacré champion, tant dis que la lutte pour les places européennes et pour éviter la zone rouge sera plus serrée. La reprise est prévue ce mercredi 17 juin avec deux matchs en retard (Aston Villa – Sheffield United et Manchester City – Arsenal) au programme.